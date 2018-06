Nadal vence Thiem e conquista 11º título de Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, conquistou seu 11º título em Roland Garros neste domingo depois de vencer o austríaco Dominic thiem por 6-4, 6-3 e 6-2 na final do saibro parisiense.

Apesar de sofrer com dores na mão esquerda no terceiro set, Nadal fechou a partida em duas horas e 42 minutos para levantar o 17º troféu de Grand Slam em sua carreira. O espanhol se vingou das derrotas sofridas para Thiem em 2017 e 2018.

Aos 32 anos, Nadal está a apenas três títulos de igualar o recorde de taças de Grand Slam do suíço Roger Federer.

Se Thiem foi seu algoz no Masters 1000 de Roma, em 2017, e no Masters 1000 de Madrid, nesta temporada, na disputa em cinco sets o austríaco não conseguiu ser páreo para Nadal.

O espanhol acumula 86 vitórias e apenas duas derrotas na história do torneio, vencendo todas as 11 finais que disputou.

Thiem deu trabalho para Nadal no primeiro set, respondendo quebras de serviço impostas pelo espanhol. Mas na hora da definição, com 5-4 no placar, "Touro Miúra" mostrou porque é 11 vezes campeão e fechou o set com uma quebra.

No segundo, o tenista espanhol teve menos trabalho e fechou com 6-3. Os dois sets de desvantagem se refletiram no rosto de Thiem, que acabou dominado no terceiro set em 6-2 para perder a final.

Nadal levantou o troféu cedendo apenas um set em toda competição, para o argentino Diego Schwartzman nas quartas de final. A competição comemorou neste domingo o centenário da desaparição do emblemático aviador que dá nome ao torneio.

