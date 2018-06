Acompanhe minuto a minuto Bahia X Botafogo

Com campanha bastante irregular até agora no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem um compromisso complicado hoje. Às 16h, a equipe carioca enfrenta o Bahia na Fonte Nova, num jogo fundamental para os baianos, que ocupam a zona de rebaixamento com apenas oito pontos, e precisam desesperadamente da vitória.

>> Acompanhe minuto a minuto

O Botafogo tem 13 pontos e está em 12º lugar. Depois do decepcionante empate com o lanterna Ceará em pleno Nilton Santos, o Botafogo precisa recuperar os pontos perdidos dentro de casa. Até agora, o time só venceu uma vez fora de seus domínios, no clássico contra o Vasco. Em cinco jogos fora de casa, o time somou apenas quatro pontos.