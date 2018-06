Acompanhe minuto a minuto Atlético-MG X Fluminense

BELO HORIZONTE - O Fluminense superava todas as expectativas no Campeonato Brasileiro, até que as lesões de jogadores importantes começaram a aparecer justamente no período em que o calendário apertou.

A equipe tenta se recuperar de duas derrotas consecutivas hoje, às 16h, em um desafio que costuma ser dos mais difíceis na competição: enfrentar o Atlético-MG no Independência.

Apesar do desfalque de Marlon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Flu ganhou ótimas surpresas de última hora. Ayrton Lucas e Pedro, que não tinham previsão de retorno aos gramados, se recuperaram de lesões na coxa direita e na coxa esquerda, respectivamente, e viajaram com o elenco para Belo Horizonte.