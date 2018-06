Thiem encara desafio de vencer Nadal na final de Roland Garros

O austríaco Dominic Thiem já conseguiu superar o espanhol Rafael Nadal no saibro, algo raro no tênis mundial, mas agora o desafio é vencer no domingo o número 1 do mundo em seu local favorito: a final de Roland Garros na quadra Philippe-Chatrier.

Thiem já superou Nadal em mais de uma ocasião, mas nunca durante um Grand Slam em melhor de cinco sets.

O austríaco vai buscar a solução de uma equação ainda sem solução: vencer Nadal em uma final de Roland Garros, já que Rafa venceu as 10 decisões no saibro parisiense.

O sueco Robin Söderling, um dos únicos a vencê-lo em Paris ao lado de Novak Djokovic, se mostrou "impressionado com o progresso no backhand".

"Melhorou muito. Por isso é outra vez o número 1 do mundo e vence todos", indicou o argentino Juan Martín Del Potro, que perdeu a semifinal para o espanhol.

A realidade dos números é implacável, já que venceu todas as dez decisões que disputou. Além disso, seus adversários somados só venceram seis sets em todas as finais.

Nem mesmo Federer é capaz de mostrar tanta eficácia sobre o gramado sagrado de Wimbledon. Em 11 finais em Londres, o suíço perdeu em três ocasiões, sendo uma delas para Nadal (2008) e duas para Djokovic (2014, 2015).

A tarefa se coloca como uma esfinge para Thiem, que sonha em suceder seu ídolo Thomas Muster como único austríaco a levantar o troféu de Roland Garros em 1995.

- Thiem venceu duas vezes -

Mas se Thiem está na final não é por sorte. O jovem de 24 anos disputa sua primeira final de Grand Slam em Roland Garros. Assim como Nadal, o saibro é sua superfície favorita e foi o único lugar em que enfrentou o espanhol. São seis vitórias para Touro Miúra e três para o austríaco.

Ainda assim, Roland Garros não guarda boas lembranças para Thiem. Nas duas vezes que chegou às semifinais, acabou derrotado em apenas três sets.

Mas desde 2017 o jovem é o único a conseguir vencer Nadal sobre o saibro. Apesar de Rafa estar cansado no último duelo em Roma no ano passado, depois da sequência Monte Carlo-Barcelona-Madri, Nadal estava em plena forma na capital espanhola em 2018. Com agressividade e golpes profundos e poderosos, Thiem conseguiu se impor com 7-5 e 6-3 nas quartas de final.

"É muito mais agradável enfrentá-lo sabendo que já o venceu. Mas este é o último desafio", afirmou Thiem.

