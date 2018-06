Sampaoli convoca Enzo Pérez como substituto de Lanzini

O volante Enzo Pérez foi o escolhido para ocupar a vaga do lesionado Manuel Lanzini na lista de 23 jogadores que defenderão a Argentina na Copa do Mundo da Rússia-2019, confirmou neste sábado a Associação de Futebol Argentino (AFA).

"O volante Enzo Pérez será o jogador que substituirá Manuel Lanzini na convocação", publicou a AFA pouco antes da seleção pegar o avião para Moscou.

Lanzini, ex-Fluminense e atual jogador do West Ham, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na sexta-feira.

"Agora preciso acordar do sonho", disse ao canal TyC Sports o jogador de 32 anos, pouco depois de saber da notícia.

"Lamentavelmente entro por uma lesão de um companheiro. Quero desejá-lo o melhor para a recuperação", acrescentou o jogador do River Plate.

Com passagens por Valencia, Benfica e Estudiantes, Enzo disputou a Copa do Mundo do Brasil-2014 e já vestiu a camisa da Argentina em 23 oportunidades.

A bicampeã inicia os treinos na Rússia no domingo, de olho na estreia contra a Islândia no dia 16 de junho. Depois, encara Croácia e Nigéria pelo grupo D, dias 21 e 26 do mesmo mês, respectivamente.

