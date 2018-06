Halep vence primeiro Grand Slam ao superar Stephens na final de Roland Garros

A romena Simona Halep, número 1 do mundo, conquistou neste sábado seu primeiro título de Grand Slam, depois de derrotar a americana Sloane Stephens (10ª) na final de Roland Garros com parciais 3-6, 6-4 e 6-1.

Halep, que tinha perdido as duas finais anteriores no saibro parisiense (2014 e 2017) e a decisão do Aberto da Austrália nesta temporada, impôs a primeira derrota de Stephens nas sete finais disputadas pela americana.

