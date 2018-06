Halep vence primeiro Grand Slam ao superar Stephens na final de Roland Garros

A romena Simona Halep, número 1 do mundo, conquistou neste sábado seu primeiro título de Grand Slam, depois de derrotar a americana Sloane Stephens (10ª) na final de Roland Garros com parciais 3-6, 6-4 e 6-1.

Halep, que tinha perdido as duas finais anteriores no saibro parisiense (2014 e 2017) e a decisão do Aberto da Austrália nesta temporada, impôs a primeira derrota de Stephens nas sete finais disputadas pela americana.

A tenista romena de 26 anos começou tendo dificuldades com o ritmo imposto pela americana, perdendo o primeiro set começando o segundo com a desvantagem de dois games a zero.

A situação foi oposta à do ano passado, quando vencia o primeiro set e tinha 3-0 de vantagem no segundo, mas acabou derrotada pela letã Jelena Ostapenko.

Halep conseguiu ser recuperar e virar a partida, quebrando um tabu de títulos de Grand Slam e tirando de Stephens o que seria seu primeiro troféu em território europeu.

"Nos últimos dias não conseguia nem respirar, só tentei que não acontecesse que nem no ano passado. É incrível, não consigo acreditar. Sonhei com esse momento desde que comecei a jogar tênis", expressou Halep.

"Quando perdia por um set e sofri uma quebra, disse para mim que precisava relaxar e desfrutar do jogo", acrescentou a romena.

O duelo não foi nada fácil para a número 1 do mundo, que precisou vencer a pressão de suas decepções nos grandes jogos e superar a regularidade da adversária.

Desde a derrota na final em Roma no ano passado, diante da ucraniana Elina Svitolina, Halep perdeu seis de sete finais disputadas. A única exceção foi no torneio de Shenzhen, em janeiro.

Vencer o segundo set tranquilizou a romena, que encontrou o melhor tênis para vencer com tranquilidade o terceiro set e levantar o tão sonhado troféu.

-- Resultado da final feminina de Roland Garros:

Simona Halep (ROM/N.1 do mundo) x Sloane Stephens (EUA/N.10 do mundo) 3-6, 6-4, 6-1

Duração da partida: 2 horas e 3 minutos

