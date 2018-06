Espanha e França encerram preparação antes da Copa do Mundo

A Espanha venceu a Tunísia por 1 a 0, neste sábado, enquanto a França empatou em 1 a 1 com os Estados Unidos, em seus últimos amistosos antes da Copa do Mundo da Rússia-2018.

Os espanhóis só conseguiram furar o bloqueio tunisiano no final do jogo, depois de Iago Aspas chutar firme após jogada do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, aos 40 minutos do segundo tempo.

A Espanha está há 20 jogos sem perder, desde que o técnico Julen Lopetegui assumiu a equipe.

Já a França enfrentou o time americano no Stade de France, mas saiu atrás com gol de Green aos 43 minutos da primeira etapa, depois de vacilo do lateral Djibril Sidibé.

Kylian Mbappé igualou o jogo, aos 33 da segunda etapa, completando bom cruzamento rasteiro de Pavard pelo lado direito.

A Espanha está no grupo B ao lado de Portugal, Irã e Marrocos. Já a França está no grupo C com Austrália, Peru e Dinamarca.

