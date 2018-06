Espanha e França encerram preparação antes da Copa do Mundo

A Espanha venceu a Tunísia por 1 a 0, neste sábado, enquanto a França empatou em 1 a 1 com os Estados Unidos, em seus últimos amistosos antes da Copa do Mundo da Rússia-2018.

Os espanhóis só conseguiram furar o bloqueio tunisiano no final do jogo, depois de Iago Aspas chutar firme após jogada do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, aos 40 minutos do segundo tempo.

A Espanha está há 20 jogos sem perder, desde que o técnico Julen Lopetegui assumiu a equipe.

Já a França enfrentou o time americano no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, mas saiu atrás com gol de Green aos 43 minutos da primeira etapa, depois de vacilo do lateral Djibril Sidibé.

Kylian Mbappé igualou o jogo, aos 33 da segunda etapa, completando bom cruzamento rasteiro de Pavard pelo lado direito.

A Espanha está no grupo B ao lado de Portugal, Irã e Marrocos. Já a França está no grupo C com Austrália, Peru e Dinamarca.

gr/am/fa