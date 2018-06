Umtiti inicia Copa menos pressionado após renovar com Barça

"Me sinto mais leve, vou poder me concentrar no campo. Queria resolver isso antes da Copa", destacou nesta sexta-feira o zagueiro Samuel Umtiti, depois de renovar contrato com o Barcelona na semana passada.

"Esperava uma mensagem do Barcelona e foi o que aconteceu. Tinha dito que não tinha notícias sobre o tema e no dia seguinte chegamos a um acordo. Era o que queria, resolver esta história antes do Mundial", explicou o defensor de 24 anos na véspera do amistoso entre França e Estados Unidos.

"Me sinto mais leve, não vou me perguntar mais como estão as negociações. Posso me concentrar exclusivamente no campo e ter bom rendimento", concluiu.

Umtiti prorrogou contrato com o Barça até 2023 na última segunda-feira. A cláusula de rescisão do zagueiro subiu para 500 milhões de euros, para evitar seduções financeiras de outras equipes.

O técnico Didier Deschamps ficou feliz pela definição do tema: "acho que seu gerente é quem mais está feliz, mas ele também", brincou.

