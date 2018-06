Tenistas estão de luto pela morte de Maria Esther Bueno

A morte de Maria Esther Bueno, aos 78 anos, deixou os tenistas brasileiros de luto. Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) divulgou uma imagem da atleta jogando na maturidade e a frase: “Dia de luto para o tênis brasileiro. Descanse em paz, Bailarina”.

Maria Esther Bueno era chamada de “bailarina” pela forma suave do seu jogo e a elegância permanente. A CBT colocou um agradecimento à tenista nas redes sociais: “Maria Esther Bueno, obrigado pela dedicação e paixão ao esporte que nós tanto amamos”.

A ex-campeã de tênis Claudia Chabalgoity, fundadora do projeto Tô no Jogo, esteve em São Paulo com Maria Esther Bueno pouco antes de ela ser internada. Segundo ela, Maria Esther matinha o entusiasmo com o tênis e era reverenciada por todos no esporte.

“O Brasil perde uma apaixonada tenista e uma apaixonante pessoa”, afirmou Chabalgoity à Agência Brasil. “Estou honrada de ter conseguido estar com ela dentro de quadra em fevereiro quando ela, de surpresa, nos presenteou com sua beleza e simpatia, além, claro, de seu clássico e charmoso tênis.”