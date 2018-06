Seleção feminina da Itália garante vaga na Copa

Se a seleção italiana masculina de futebol protagonizou um dos maiores vexames de sua história ao não se classificar para a Copa de 2018, o mesmo não se pode dizer das mulheres.

A equipe feminina da Azzurra derrotou Portugal nesta sexta-feira (8) por 3 a 0 e garantiu uma vaga no próximo Mundial da Fifa, que acontecerá entre 7 de junho e 7 de julho de 2019, na França. Os gols foram marcados por Cristiana Girelli, Cecilia Salvai e Barbara Bonansea.

A última participação do país foi em 1999, nos Estados Unidos. A Itália está no grupo 6 das Eliminatórias europeias, com Bélgica, Portugal, Romênia e Moldávia. Faltando uma rodada para o fim, a Azzurra já não pode mais ser alcançada pela segunda colocada, a Bélgica. Em sete jogos, a seleção acumula 21 pontos, 18 gols marcados e apenas dois sofridos.

Ao contrário da equipe masculina, que é tetracampeã mundial e possui uma das escolas mais vitoriosas do futebol, a seleção feminina ainda luta para construir sua história. Ao longo de 50 anos, as "azzurre" participaram de apenas duas Copas do Mundo e têm como melhores resultados dois vice-campeonatos europeus, em 1993 e 1997.