Perícia traz nova hipótese sobre morte de Astori

A morte do capitão da Fiorentina Davide Astori pode ter sido provocada pela aceleração dos batimentos de seu coração (taquiarritmia).

Astori, de 31 anos, foi encontrado sem vida antes de uma partida contra a Udinese, no quarto do hotel em que estava hospedado, no dia 4 de março.

A princípio, acreditava-se que o italiano falecera pela baixa frequência cardíaca (bradiarritmia) enquanto dormia.

Mas Carlo Moreschi e Gaetano Thieni, que realizaram a última perícia, descartaram essa hipótese, como revelado pelo jornal italiano "Corriere della Sera".

Os especialistas também acreditam que o ataque cardíaco repentino "seria o primeiro episódio de uma patologia não manifestada anteriormente", ou seja, "o primeiro e último sintoma da doença".

Além disso, para Moreschi e Thieni, a taquiarritmia não ocorreu durante o sono. Caso o capitão da Fiorentina estivesse no quarto com outra pessoa, sua morte poderia ter sido evitada.

A Procuradoria de Florença recebeu dos colegas de Údine o processo de investigação sobre a morte nesta sexta-feira (8).