Nadal despacha Del Potro e encara Thiem na final em Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, passou por cima do argentino Juan Martín Del Potro na semifinal de Roland Garros, nesta sexta-feira, e vai encarar na decisão o austríaco Dominic Thiem, que se classificou para sua primeira final do torneio ao derrotar o italiano Marco Cecchinato.

O "Touro Miúra" ficou mais perto do 11º título de seu Grand Slam favorito, depois de superar Del Potro em pouco mais de duas horas, parciais 6-4, 6-1 e 6-2.

O adversário de Nadal será Thiem, que superou o azarão italiano por por 7-5, 7-6 (12-10) e 6-1. O austríaco foi o único jogador a derrotar o espanhol no saibro em 2017 e 2018 e busca o primeiro título de Grand Slam da carreira.

"É um grande jogador, que me venceu neste ano em Madri. Sei que precisarei dar o melhor de mim", indicou Nadal após a partida na tradicional quadra Philippe-Chatrier.

Nas duplas, os espanhóis Feliciano López e Marc López, vencedores de Roland Garros em 2016, foram eliminados pelo austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic por 6-4 e 7-5.

Marach e Pavic disputarão o título da categoria com a dupla formada francesa por Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert.

-- Resultados de sexta-feira no torneio de Roland Garros:

Simples masculino (semifinais):

Rafael Nadal (ESP/N.1) x Juan Martin Del Potro (ARG/N.5) 6-4, 6-1, 6-2

Dominic Thiem (AUT/N.7) x Marco Cecchinato (ITA) 7-5, 7-6 (12/10), 6-1

