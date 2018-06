Nadal despacha Del Potro e encara Thiem na final em Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, passou por cima do argentino Juan Martín Del Potro na semifinal de Roland Garros, nesta sexta-feira, e vai encarar na decisão o austríaco Dominic Thiem, que se classificou para sua primeira final do torneio ao derrotar o italiano Marco Cecchinato.

O "Touro Miúra" ficou mais perto do 11º título de seu Grand Slam favorito, depois de superar Del Potro em pouco mais de duas horas, parciais 6-4, 6-1 e 6-2.

"Nadal tem muitas chances de ganhar no domingo, provavelmente vai ganhar. Se estiver saudável, poderá ganhar Roland Garros muitas vezes, assim como Roger Federer em Wimbledon", afirmou Del Potro.

O adversário de Nadal será Thiem, que superou o azarão italiano por por 7-5, 7-6 (12-10) e 6-1. O austríaco foi o único jogador a derrotar o espanhol no saibro em 2017 e 2018 e busca o primeiro título de Grand Slam da carreira.

"É um grande jogador, que me venceu neste ano em Madri. Sei que precisarei dar o melhor de mim", indicou Nadal após a partida na tradicional quadra Philippe-Chatrier.

"Estou na final, que é o grande objetivo cada vez que esse torneio chega. Sei que tenho que dar um pouco mais do que dei até agora. São jogos contra os melhores do mundo, como tem que ser", acrescentou o espanhol em coletiva de imprensa.

Nas duplas, os espanhóis Feliciano López e Marc López, vencedores de Roland Garros em 2016, foram eliminados pelo austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic por 6-4 e 7-5.

Marach e Pavic disputarão o título da categoria com a dupla formada francesa por Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert.

-- Resultados de sexta-feira no torneio de Roland Garros:

Simples masculino (semifinais):

Rafael Nadal (ESP/N.1) x Juan Martin Del Potro (ARG/N.5) 6-4, 6-1, 6-2

Dominic Thiem (AUT/N.7) x Marco Cecchinato (ITA) 7-5, 7-6 (12/10), 6-1

iga/gv/cn/fa