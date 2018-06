Lyon desmente negociação de Fekir ao Liverpool

O Olympique de Lyon desmentiu "categoricamente", nesta sexta-feira, as "notícias falsas" sobre a transferência do capitão e atacante Nabil Fekir ao Liverpool, finalista da última Liga dos Campeões.

"Neste período de transferências, no qual o menor rumor se torna um fato verídico, o Lyon recorda unicamente que as informações difundidas pelo clube em seu site são de boa fé", destaca comunicado do OL Groupe, grupo que apoia o clube de Lyon.

A televisão britânica BBC e o jornal francês L'Équipe afirmaram na noite de quinta-feira que Fekir estava prestes a assinar pelos Reds.

O veículo britânico falou de transferência de pelo menos 60 milhões de euros, enquanto o diário francês indica cifra de "mais de 70 milhões de euros, com bonificações incluídas".

Em mensagem à AFP, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, mencionou que "ao contrário do que diz o L'Équipe, a transferência não foi realizada e muito menos esse valor".

