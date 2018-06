Lanzini lesiona joelho e perde Copa do Mundo

O meia argentino Manuel Lanzini vai perder a Copa do Mundo, depois de lesionar gravemente o joelho durante treinamento com a seleção, nesta sexta-feira, informou a Associação de Futebol Argentino (AFA).

"Manuel Lanzini sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito", informou a AFA.

A lesão supõe um contra-tempo importante para o técnico Jorge Sampaoli, que parecia contar com o jogador do West Ham como titular no meio de campo.

O desfalque poderá ser substituído até 24 horas antes do primeiro jogo da Argentina na Copa, dia 16 de junho, contra a Islândia.

A lesão aconteceu no último treinamento do grupo em Barcelona, durante preparação de 10 dias que foi alterada por conta da controversa gerada pelo amistoso contra Israel em Jerusalém.

Após cancelamento da partida, a seleção viaja de Barcelona para Moscou no sábado.

