Juventus contrata goleiro Mattia Perin

A Juventus anunciou nesta sexta-feira a contratação do goleiro italiano Mattia Perin, que deixou a Genoa para assinar pela Velha Senhora por quatro temporadas.

Perin, de 25 anos, vai disputar a posição com o polonês Wojciech Szczesny, depois do titular Gianluigi Buffon anunciar a saída do clube após o final da última temporada.

Em comunicado, a Juve destaca que a transferência custará de 12 milhões de euros, com bonificações que podem alcançar três milhões de euros.

Perin disputou dois jogos com a seleção da Itália e estava entre os convocados por Roberto Mancini para os amistosos da tetracampeã contra Arábia Saudita, França e Holanda.

