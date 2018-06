Harry Kane prorroga contrato com Tottenham

O atacante inglês Harry Kane assinou novo contrato de seis anos com o Tottenham, segundo anúncio do clube londrino nesta sexta-feira, e afastou o interesse de gigantes europeus em seu futebol.

"Estamos felizes em anunciar que @HKane assinou novo contrato de seis anos com o clube, até 2024", anunciaram os Spurs pelo Twitter.

"Estou muito feliz, é um dia de orgulho para mim", declarou Kane ao site oficial do clube.

"Tive temporadas incríveis, mas continuo olhando para o futuro. Quero continuar progredindo com o clube. Foi fantástico entrar na Liga dos Campeões, mas nós queremos continuar evoluindo e trabalharemos duro para que isso aconteça", disse o capitão da seleção da Inglaterra.

Antes da abertura oficial da janela de transferências, o Tottenham garantiu assegurar sua estrela pelas próximas seis temporadas. O atacante de 24 anos era citado como um dos alvos do Real Madrid.

Ao mesmo tempo, Kane deixou de lado os rumores antes do início da Copa do Mundo da Rússia-2018, evitando precisar desmentir negociações durante do Mundial.

Com 41 gols na temporada, Kane fez sua melhor temporada desde que chegou aos Spurs. Foi o vice-artilheiro da Premier League com 30 gols, dois a menos que o egípcio Mohamed Salah do Liverpool.

