Ex-tenista Maria Esther Bueno continua com quadro grave em hospital

A ex-tenista Maria Esther Bueno continua internada em estado grave no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira. Segundo a assessoria do hospital, não houve qualquer alteração no quadro da ex-atleta de 78 anos nos últimos dois dias.

Maria Esther enfrenta um câncer na boca desde 2017. Ela realizou tratamento no ano passado, chegou a apresentar melhora há alguns meses e até voltou a bater bola no Clube Harmonia, mas precisou ser novamente internada no mês passado. Os exames mostraram que o câncer havia se espalhado pelo ombro e pelas costas, entrando em fase de metástase.

Em sua vitoriosa carreira, Maria Esther conquistou 19 títulos de Grand Slam e alcançou o topo do ranking feminino em diversas oportunidades. São sete troféus de simples nos quatro principais torneios do circuito, sendo três em Wimbledon e outros quatro no US Open, além de 12 conquistas de duplas - uma delas em mistas.

Nos últimos anos, ela vinha atuando como comentarista de torneios da modalidade no canal SporTV. Com contrato ainda válido, ela tinha planos de participar da cobertura in loco de Wimbledon, no próximo mês. Uma de suas últimas aparições públicas aconteceu no Rio Open, em fevereiro. Na ocasião, estava se recuperando de um procedimento cirúrgico em decorrência do câncer. Discreta, pediu ao canal para não aparecer no vídeo, somente com o áudio dos seus comentários.