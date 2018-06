Valdir Bigode exalta bravura do Vasco no Mineirão

Demonstrando um comprometimento acima dos precedentes, o Vasco honrou suas tradições e conquistou um importante resultado na noite da última quarta-feira (6) no Mineirão. Apesar do adversário ter sido empurrado pela torcida do primeiro ao último minuto, o Vasco saiu na frente com Andrey e só não saiu de campo com os três pontos em virtude de um gol marcado por Raniel, na segunda metade da etapa final.

Escolhido para comandar o time vascaíno de forma interina diante do Cruzeiro, Valdir Bigode concedeu entrevista coletiva minutos após o apito final e enalteceu a entrega dos jogadores ao longo dos 90 minutos. Para o ídolo, o Vasco deixa o estádio com a sensação de dever cumprido, pois conseguiu se portar bem diante de um grande rival, considerado por muitos um dos favoritos ao título do Brasileirão.

Valdir Bigode orienta jogadores no Mineirão

"Quando a gente enfrenta uma equipe como o Cruzeiro, que tem um elenco recheado de grandes jogadores, não podemos vacilar. Entramos em campo sem grande parte dos jogadores do nosso elenco, muitos estão machucados, mas todos deram o máximo e honraram a camisa do Vasco. Vejo esse empate como maravilhoso para nós. Ele mostra como o time é valente. Apesar de todos os problemas, de todas as circunstâncias, conseguimos pontuar e voltaremos para casa com um ponto na bagagem", disse o profissional.

Com um vitória e dois empates em três jogos disputados como treinador do Vasco, Valdir Bigode voltará a ser auxiliar a partir desta quinta-feira (7), quando o Vasco apresentará Jorginho como novo treinador. Por conhecer grande parte dos jogadores do grupo, o ídolo será uma peça importante durante o processo de transição. Contribuir para o trabalho do novo comandante é o grande objetivo do ídolo, que já chegou a conviver com o tetracampeão mundial durante sua primeira passagem pelo clube.

"Eu e o Jorginho nos conhecemos muito bem. Trabalhamos juntos aqui no Vasco em 2015. Estou aqui há quatro anos e conheço bem as coisas. Ajudar o Jorginho é ajudar o clube, contribuir para o Vasco. Nós temos um entrosamento bom e vamos aumentar com a convivência, até porque vamos comer juntos e bater papo. Peço a Deus para que ele consiga nos ajudar e ajudar o Vasco a melhorar, recuperando ainda mais os jogadores que precisam ser recuperados", concluiu o ídolo.

Com site oficial do Vasco