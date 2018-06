Sem Marco Polo Del Nero, CBF quer US$ 100 milhões da Fifa por Copa de 2014

A CBF quer que a Fifa restabeleça o envio de quase US$ 100 milhões diretamente para a entidade brasileira, diante do final do comando de Marco Polo Del Nero. O dinheiro havia sido prometido ainda pelo ex-presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, como parte de um fundo para deixar um legado ao futebol nacional, depois da Copa do Mundo de 2014.

Mas, em 2015, quando o dinheiro começaria a ser enviado, as investigações nos Estados Unidos revelaram o envolvimento de Marco Polo Del Nero em um esquema de corrupção. O brasileiro passou a ser indiciado. Mas não deixou o cargo de presidente da CBF.

Advogados que trabalharam com a Fifa e consultados pelo jornal O Estado de S.Paulo revelaram que foi a sua presença no comando da entidade brasileira que passou a impedir que o dinheiro fosse enviado. A Fifa não poderia dar sinais aos tribunais norte-americanos de que continuava mantendo um fluxo financeiro a uma pessoa procurada. A partir de 2015, todos os pagamentos da Fifa ao Brasil foram suspensas, inclusive em relação a prêmios.

O impasse levou a CBF a buscar alternativas. Em 2017, depois de uma longa negociação, advogados da entidade brasileira convenceram a Fifa a criar uma empresa conjunta que, então, administraria os recursos. Zurique exigiu um controle importante sobre o dinheiro e uma série de vistorias e auditorias.

Para a CBF, a criação de uma nova empresa conjunta significaria o pagamento de mais impostos e maior controle. Mas acabou aceitando. O entendimento abriu caminho para a retomada do financiamento, que seria destinado a criar centros de treinamento em Estados que não receberam a Copa do Mundo de 2014.

Mas, apenas dois meses depois, o julgamento na Corte de Nova York contra José Maria Marin, ex-presidente da CBF, iria expor detalhes da situação e pagamentos a Marco Polo Del Nero. Sem escolha, a Fifa optou por afastar o dirigente brasileiro do futebol e, alguns meses depois, o baniu do esporte. Del Nero já havia preparado sua sucessão na CBF, inclusive em uma eleição com candidato único.

Mas, para a entidade brasileira, seu afastamento também significou que estava retirado também o obstáculo para que a Fifa enviasse diretamente ao Brasil os US$ 100 milhões. Em abril, o tema foi debatido com o suíço Gianni Infantino, presidente da Fifa, que deu o seu sinal verde para que o assunto fosse encaminhado.

Oficialmente, a Fifa não se pronuncia. Mas fontes em seu Conselho confirmam à reportagem que existe uma pré-disposição da entidade para aceitar a proposta brasileira, com a condição que haja uma auditoria nos recursos.

Segundo uma nota oficial da CBF, "há alguns meses os fluxos financeiros entre a FIFA e a CBF foram regularizados de forma integral". "No que se refere ao Fundo do Legado, ainda em 2017 houve um acordo entre as entidades para a liberação dos recursos, que neste momento depende de ajustes finais sobre aspectos operacionais que visam eficiência e economia", completou.