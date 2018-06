Juventus confirma Douglas Costa por quase R$ 190 milhões

A Juventus oficializou nesta quinta-feira (7) a contratação definitiva do atacante brasileiro Douglas Costa, 27 anos, que havia sido emprestado pelo Bayern de Munique na última temporada.

O clube bianconero decidiu exercer o direito de compra estipulado no contrato e pagará 40 milhões de euros pelo jogador (cerca de R$ 188 milhões), divididos em duas parcelas. Além disso, o Bayern poderá receber mais 1 milhão de euros em bônus.

Douglas Costa veste a amarelinha na Copa 2018

Contrato até 2022

O contrato de Douglas Costa com a Juve vai até 30 de junho de 2022. Concentrado com a seleção brasileira para a Copa do Mundo, o atacante foi um dos destaques da Velha Senhora na temporada passada, principalmente na reta final da Série A e na decisão da Copa da Itália.

Em 47 partidas com a camisa bianconera, ele marcou seis gols e deu 14 assistências.

Douglas Costa integra o time do técnico Tite na disputa da Copa do Mundo da Rússia de 2018. A seleção estreia no dia 17 contra Suíça.