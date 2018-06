Jefferson entra no panteão de Nilton Santos e Garrincha e recebe homenagens no Botafogo

Agora, oficialmente, Jefferson está no Top 3 do Botafogo e entra no panteão de Nilton Santos e Garrincha. No empate em 0 a 0 com o Ceará, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, o goleiro chegou a 454 jogos pelo Glorioso e recebeu homenagens pelo feito histórico.

A noite de Jefferson no estádio começou com surpresas: uma exposição de itens do goleiro na entrada, recepção de sócios-torcedores e pintura no novo painel de ídolos. Já na chegada, atendeu a imprensa.

Quando entrou em campo, Jefferson foi o mais aplaudido. Na camisa, selo comemorativo especial. Antes de o jogo começar, ele recebeu uma placa do Presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo Jorge Aurélio Domingues e dos familiares do ex-jogador Waltencir, agora quarto jogador com mais partidas pelo clube.

Jefferson foi homenageado antes da partida

No jogo, faltou a vitória, os três pontos que coroariam a noite. Mas Jefferson fez seu parte, realizou boas defesas e passou segurança.

No fim, como um dos líderes do elenco, ainda se colocou à disposição para ir para a zona mista conceder entrevista novamente.

"Na atualidade, é difícil se permanecer tanto tempo em um clube, sou um dos últimos. Gostaria de terminar o dia com uma grande vitória, não veio, mas fico feliz em conseguir fazer história no Botafogo", afirmou Jefferson.

Com site oficial do Botafogo