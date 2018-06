Flamengo e Fluminense se enfrentam em Brasília pelo Campeonato Brasileiro. Siga

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem mais um importante duelo nesta quinta-feira, para manter a posição e ainda abrir vantagem sobre os demais concorrentes. E não será nada fácil. O clássico contra o Fluminense é o principal ingrediente da décima rodada da competição. A bola vai rolar no Mané Garrincha às 20h. O jogo será realizado em Brasília por ter mando de campo do Fluminense, que optou por transferir a partida.

Para o tricolor, não é decisão, não vale classificação, mas é Fla-Flu. Como todo clássico, a partida tem um peso especial. Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a consequência de uma vitória será um salto e o retorno a uma posição entre os líderes, mas, mais do que isso, um bom resultado devolverá a confiança ao torcedor Tricolor depois do tropeço contra o Paraná, na última rodada.

Acompanhe em tempo real o duelo entre Flamengo e Fluminense