O argentino Juan Martín Del Potro (6º) derrotou nesta quinta-feira o croata Marin Cilic (4º) por 7-6 (7/5), 5-7, 6-3, 7-5 e agora disputará as semifinais de Roland Garros com o número um do mundo, o espanhol Rafael Nada.

Antes, Nadal, N.1 derrotou o argentino Diego Schwartzman (12º) por 4-6, 6-3, 6-2, 6-2, após a interrupção da partida no dia anterior pela chuva.

