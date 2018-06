CR7 volta e Portugal derrota Argélia em amistoso

Com o craque e capitão Cristiano Ronaldo de volta a campo, Portugal venceu a Argélia por 3 a 0, nesta quinta-feira, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Rússia.

Gonçalo Guedes marcou duas vezes (minutos 17 e 55), enquanto Bruno Fernandes (37) completou o placar para os atuais campeões europeus.

Portugal está no grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Marrocos e Irã. A estreia é contra os espanhóis no dia 15 de junho, em Sochi.

- Amistoso disputado em Lisboa:

Portugal - Argélia 3 - 0

Gols:

Portugal: Gonçalo Guedes (17, 55), Bruno Fernandes (37)

