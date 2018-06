Premier League lidera mercado mundial do futebol

O Campeonato Inglês de Futebol alcançou na temporada 2016-2017 os resultados financeiros "mais impressionantes", totalizando 7,4 bilhões de euros, destaca nesta quinta-feira a assessoria Deloitte.

A empresa destaca que a Premier League domina claramente as outras ligas do 'Big Five' (Espanha, Alemanha, França e Itália).

Os cinco principais campeonatos europeus geraram 14,7 bilhões de euros na temporada 2016-2017, 9% a mais que na campanha precedente.

Segundo a Deloitte, o avanço se deve principalmente aos novos contratos de retransmissão dos jogos pela TV.

"A situação financeira do futebol parece mais saudável do que nunca, o que reflete a popularidade mundial deste esporte, o profissionalismo dos principais clubes e a força dos regulamentos", avaliou Tim Bridge, diretor do departamento de 'Sport Business' da Deloitte.

Dan Jones, também da assessoria, resume: "Os resultados financeiros do exercício 2016-2017 são os mais impressionantes já observados". "Há uma década, 60% dos clubes da Premier League tinham prejuízo (...) e agora "são todos rentáveis".

jw/gj/lr