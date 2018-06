Manchester United contrata promessa portuguesa Dalot

O Manchester United oficializou nesta quarta-feira a contratação do jovem português Diogo Dalot, que assinou contrato de cinco anos após ser comprado por 22 milhões de euros.

O lateral direito de 19 anos defendia o Porto e foi campeão Europeu Sub-17, em 2016, e agora joga pela seleção Sub-21 de Portugal.

"Diogo é um jovem defensor extremadamente talentoso e possui todas as qualidades para se converter rapidamente em um dos grandes jogadores do clube", declarou o técnico José Mourinho. "É o melhor defensor do mundo em sua idade", acrescentou.

"Unir-me ao Manchester United é uma oportunidade incrível para mim", indicou Dalot. "Assinar por um dos maiores clubes do mundo é uma oportunidade que não se recusa", acrescentou.

Dalot é a segunda contratação dos Diabos Vermelhos, depois da chegada do volante brasileiro Fred por 59 milhões de euros.

