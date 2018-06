Corinthians e Santos empatam na Arena e continuam sem convencer no Brasileirão

No clássico em que Corinthians e Santos buscavam afirmação no Campeonato Brasileiro e apostavam as suas fichas nas joias da base Pedrinho e Rodrygo, quem fez a diferença foi um centroavante experiente e um velho conhecido do time da Baixada Santista. O empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 10.ª rodada, não foi bom para nenhuma das equipes e manteve as dúvidas sobre o que esperar dos dois times.

Com o resultado, o técnico Osmar Loss chegar ao quinto jogo no comando do Corinthians, tendo apenas uma vitória, um empate e três derrotas. Jair Ventura, no outro lado, continua balançando no cargo. Entre Pedrinho e Rodrygo, nenhum deles chegou a brilhar, mas ambos protagonizaram lances de extrema habilidade. O corintiano de 20 anos deixou três para trás e bateu para uma bela defesa de Vanderlei. Logo em seguida foi a vez do santista de 17 mostrar seu cartão de visita e também obrigar Walter a se esforçar para evitar o gol.

Os goleiros evitaram os gols dos garotos, mas não a movimentação do placar. Roger aproveitou passe de Rodriguinho e abriu o placar, marcando o seu primeiro gol na Arena Corinthians. Já o Santos conseguiu chegar ao empate graças ao bom posicionamento de Victor Ferraz, que desviou de cabeça.

As duas equipes tiveram altos e baixos no primeiro tempo e o equilíbrio foi grande nas virtudes e defeitos. O Corinthians explorou, até de certa forma exagerada, as jogadas pelo lado direito com Pedrinho. Já o Santos apostava tudo na correria de Rodrygo e nos lançamentos de Renato. Mas os dois alvinegros erravam muitos passes e faltou maior agressividade no ataque.

O Santos começou em cima, depois o Corinthians foi quem tomou as rédeas e os rivais ficaram trocando o domínio do jogo, como se fossem dois pugilistas mais preocupados em analisar e afastar o adversário do que aplicar golpes para tentar resolver a disputa. Assim, foram poucas as chances reais de gol na primeira parte do clássico. A melhor chance corintiana saiu dos pés de Sidcley, em chute da entrada da área que passou cruzado na frente da meta de Vanderlei.

Já o Santos foi quem teve a melhor oportunidade. Aos 39 minutos, após cobrança de escanteio, Walter não conseguiu chegar na bola e ela ficou livre para Gabriel tentar desviar de joelho e mesmo estando a poucos metros do gol e sem ninguém na frente, o atacante santista mandou por cima. Uma chance incrível perdida.

Aos corintianos, o único lance para se arrancar aplausos saiu dos pés de Romero, que mandou a bola por baixo das pernas de Gabriel e a torcida vibrou como um gol. E a noite não era mesmo do santista. Logo aos 4 minutos da segunda etapa, ele tabelou dentro da área com Eduardo Sasha e saiu cara a cara com Walter, mas chutou por cima do gol.

O ditado "quem não faz leva" virou realidade na Arena Corinthians. Enquanto os corintianos ainda respiravam aliviados pela segunda oportunidade clara perdida por Gabriel, Rodriguinho, aos 6 minutos, avançou pela direita e cruzou rasteiro para Roger desviar e abrir o placar no primeiro cruzamento no chão para o centroavante.

A movimentação no placar fez também o Santos saiu da zona de conforto, atacar com mais afinco e deixar o jogo do jeito que o Corinthians gosta, pois passou a atuar no contra-ataque. A equipe da Baixada Santista teve o domínio, cruzou, chutou de fora da área e tentou de todas as formas buscar o empate.

Até que aos 30 minutos Rodrygo cruzou do lado esquerdo, a bola passou por toda a defesa, Rodriguinho e Sidcley não acompanharam a chegada de Victor Ferraz e o lateral-direito desviou de cabeça para empatar o jogo e fazer justiça ao placar.

A igualdade do placar deixou a partida mais aberta nos minutos finais. Os dois times pareciam mais preocupados em buscar a vitória do que segurar o empate. Tamanha vontade de vencer se transformou em ansiedade alguns momentos e o resultado acabou sendo o de empate. Osmar Loss ainda ouviu, pela primeira vez, vais e xingamentos por tirar Pedrinho no segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 1 SANTOS

CORINTHIANS - Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Pedrinho (Mateus Vital) e Romero; Roger (Emerson Sheik). Técnico: Osmar Loss.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Diego Pituca, Jean Mota e Renato; Gabriel (Léo Cittadini), Rodrygo (Copete) e Eduardo Sasha (Bruno Henrique). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Roger, aos 6, e Victor Ferraz, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Roger, Kazim (do banco de reservas) e Romero (Corinthians); Victor Ferraz e Lucas Veríssimo (Santos).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 1.249.919,56.

PÚBLICO - 27.586 pagantes.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo (SP).