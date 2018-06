Associação de clubes pede transparência em projetos de Infantino

A Associação Europeia de Clubes (ECA) pediu debates "abertos e transparentes" com a Fifa sobre os projetos do presidente Gianni Infantino, nesta quarta-feira, especialmente sobre o novo formato do Mundial de Clubes com 24 times.

Em relação a projetos e competições da Fifa, como a Liga Mundial de Nações e o Mundial de Clubes, a ECA "deseja manter debates abertos e transparentes, utilizando os canais habituais entre ECA e Fifa", indicou a associação em comunicado.

"É essencial que a ECA seja o coração nos debates e participe das decisões que vão determinar o futuro do futebol", manifestou o presidente da ECA, Andrea Agnelli, no comunicado.

Infantino avalia remodelar o Mundial de Clubes para torná-lo uma competição lucrativa de 24 clubes a cada quatro anos. O torneio atual é realizado todos os anos com sete clubes.

Do mesmo modo, é pensado uma Liga mundial de Nações, uma espécie de mini-Copa do Mundo, disputada por oito seleções a cada dois anos.

Para a ideia avançar, Infantino iniciou debates diretos com os grandes clubes europeus, atravessando instâncias representativas como a ECA ou a Associação europeia de ligas de futebol profissional (EPFL).

Por outro lado, a Fifa indicou que todos os representantes do futebol foram informados dos projetos, que foram apresentados durante uma reunião do comitê de patrocinadores.

ebe/sg/am/psr/fa