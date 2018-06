Arábia Saudita sediará Supercopa da Itália no ano que vem

A Arábia Saudita sediará a Supercopa da Itália entre Milan e Juventus no início do ano que vem, anunciaram nesta quarta-feira as autoridades esportiva do reino.

"O reino será testemunha no início do ano da final de 2019 da Supercopa da Itália, entre Juventus e Milan", anunciou em comunicado pelo Twitter.

No comunicado, também é possível ver imagens da maior autoridade esportiva saudita, Turki Al-Sheikh, e Marco Brunelli, presidente da liga italiana de futebol profissional, assinando o acordo.

Em maio, a Juventus derrotou por 4 a 0 o Milan no Estádio Olímpico de Roma e conquistou sua quarta Copa da Itália consecutiva.

