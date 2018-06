Acompanhe minuto a minuto Botafogo X Ceará

Botafogo e Ceará se enfrentam no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (6). Invicto no estádio após quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo joga de olho na parte de cima da tabela. Com 12 pontos, o clube ocupa a 12ª posição, enquanto o time cearense é o lanterna e única equipe que ainda não venceu na competição, após nove rodadas. A partida de hoje será a 454ª do goleiro Jefferson com a camisa do Botafogo. Ele se tornará o terceiro jogador que mais atuou pelo clube, ficando atrás apenas de Nilton.

>> Acompanhe minuto a minuto

Santos (721) e Garrincha (612). “Está chegando. É uma meta que eu tracei no início do ano, um momento histórico, único, em que poucos jogadores chegaram. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Fico muito feliz em escrever essa história no Botafogo”, afirmou o goleiro. O Ceará vai estrear seu terceiro treinador no Brasileiro. O técnico Lisca assumiu ontem, após Jorginho se demitir na segunda-feira. Jefferson quer o time concentrado desde o início. “Tem que prevalecer a paciência. Temos que nos impor, vamos jogar em casa, mas sem sair para o ataque de qualquer maneira. Sabemos que não será um jogo fácil”.

Botafogo: Jefferson, Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes (Jean), Leo Valencia e Luiz Fernando (Renatinho); Aguirre e Kieza.

Ceará: Everson, Patrick, Rafael Pereira, Valdo e Romário; Richardson, Fabinho, Wescley, Ricardinho e Pio; Arthur. Juiz: Leandro Vuaden (RS).