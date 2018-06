Thiem atropela Zverev e está nas semifinais de Roland Garros

O austríaco Dominic Thiem, número 8 do mundo, garantiu vaga nas semifinais de Roland-Garros ao derrotar com facilidade o alemão Alexander Zverev (N.3) por 3-0 (6-4, 6-2, 6-1).

Thiem disputará as semifinais do Grand Slam parisiense pela terceira vez consecutiva e enfrentará o vencedor do confronto de quartas de final entre o sérvio Novak Djokovic (N.22) e o italiano Marco Cecchinato (N.72).

Zverev, número 3 do mundo e segundo cabeça de chave em Roland Garros, acabou pagando o preço do esforço realizado nas três partidas anteriores, nas quais foi obrigado a disputar cinco sets.

Contra Thiem, o alemão, claramente sofrendo com o desgaste físico, pediu atendimento médico no segundo set e precisou enfaixar a coxa esquerda.

Zverev, 21 anos, aspirava em Roland Garros se tornar o tenista mais jovem a conquistar um Grand Slam desde o argentino Juan Martin del Potro, vencedor do US Open em 2009 aos 20 anos.

No torneio feminino, a americana Madison Keys, número 13 do mundo, derrotou a cazaque Yulia Putintseva (N.98) por 7-6 (8-6) e 6-4 na primeira partida das quartas de final.

Keys enfrentará nas semifinais a compatriota Sloane Stephens (N.10), que superou a russa Daria Kasatkina (N.14) por 6-3, 6-1.

Stephens, 25 anos, vencedora do último US Open, e Keys reeditarão no saibro de Paris a final do ano passado do Grand Slam de Nova York.

- Resultados desta terça-feira em Roland Garros:

.Simples masculino (Quartas de final):

Dominic Thiem (AUS/N.7) x Alexander Zverev (ALE/N.2) 6-4, 6-2, 6-1

.Simples feminino (Quartas de final):

Madison Keys (EUA/N.13) x Yulia Putintseva (CAZ) 7-6 (7/5), 6-4

Sloane Stephens (EUA/N.10) x Darya Kasatkina (RUS/N.14) 6-3, 6-1

es/cto/am