Roma é multada em 50 mil euros por briga de torcida

A Uefa multou a Roma em 50 mil euros e baniu seu torcedores por uma rodada fora de casa em competições europeias devido às confusões com fãs do Liverpool no duelo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, no Reino Unido.

Na ocasião, confrontos nos arredores do estádio de Anfield deixaram um torcedor dos "Reds", Sean Cox, atingido na cabeça com um cinto, gravemente ferido. Ele ainda está hospitalizado e, recentemente, foi transferido para Dublin.

Dois italianos foram indiciados pelas autoridades britânicas: Filippo Lombardi, de 20 anos, e Daniele Sciusco, de 29. Ambos são acusados de agressão e "desordem violenta".