Vizeu celebra gol em noite de clássico no Maracanã

Embalado pela sua torcida, que lotou o Maracanã mais uma vez, o Flamengo venceu o Corinthians neste domingo (3), por 1 a 0 e segue na liderança isolada do Brasileiro. A vitória veio com a cara do Flamengo, casa cheia, aos 34 minutos do segundo tempo e gol marcado por uma prata da casa.

Recuperado de lesão, Felipe Vizeu entrou no lugar de Henrique Dourado e fez o gol que deu a vitória ao Flamengo. Após a partida, o camisa 47 falou com a imprensa sobre estar de volta à equipe com direito a gol decisivo no clássico.

“Sensação inexplicável, eu estou muito feliz com o gol. Graças a Deus eu pude voltar a marcar pelo o Flamengo. Sempre quando faço gols é uma sensação indescritível, é uma felicidade imensa. O mais importante além de marcar é sair com a vitória e com os três pontos”, celebrou o atacante.

Após rebote de Walter, Felipe Vizeu marca para o Flamengo

De saída para o futebol europeu, Vizeu vive os últimos dias no Flamengo e quer continuar deixando sua marca. Ele falou sobre a conversa que teve com o técnico interino Mauricio Barbieri antes de entrar em campo.

“Eu conversei com ele e falei pra ele contar comigo independente de eu ter voltado de lesão há pouco tempo. Disse que queria ajudar a equipe e sair no meio do ano fazendo meus gols. Eu estava incomodado com isso, eu quero ajudar sempre. Na hora que eu fui entrar ele falou, olha você tem uma promessa comigo. Eu nem respondi, só dei uma piscada pra ele e graças a Deus pude colaborar com a vitória. Nós somos uma família e tudo é em prol do Flamengo. O que o Barbieri achar melhor, sendo entrando como titular ou no decorrer das partidas, o espírito é esse, ajudar o Flamengo a sair com a vitória.” comentou Vizeu.

O próximo desafio do Rubro-Negro será na próxima quinta-feira (7), quando vai ao estádio Mané Garricha, em Brasília, para enfrentar o Fluminense. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com site oficial do Flamengo