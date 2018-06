Renato Gaúcho tem Luan, Léo Moura e Arthur de volta para duelo contra o Palmeiras

Três dos principais jogadores do Grêmio, Luan, Léo Moura e Arthur treinaram normalmente nesta segunda-feira no CT, em Porto Alegre, e estão à disposição do técnico Renato Gaúcho para o confronto contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, na Arena Grêmio, na capital gaúcha, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O trio trabalhou juntamente com o grupo que não jogou na vitória do time tricolor por 2 a 0 diante do Bahia, no último domingo. Apesar de o treinador definir a equipe titular em atividade programada para esta terça-feira, o atacante, o lateral-direito e o volante dever iniciar a partida. Luan e Léo Moura foram preservados contra os baianos devido ao desgaste muscular. Já Arthur se recupera de lesão na coxa direita.

O Grêmio está entre os primeiros colocados, com 16 pontos. O objetivo é se manter na zona de classificação para a Copa Libertadores até a parada da Copa do Mundo. Serão mais três jogos: além de Palmeiras, pega o América-MG (em casa) e o Sport (fora).

A defesa tem sido um dos pilares da equipe nesta boa campanha - tomou apenas três gols em nove jogos. É a menos vazada da competição, ao lado da zaga do Cruzeiro. E está invicta há cinco jogos.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, Léo Moura comentou o momento do sistema defensivo, mesmo com a ausência de Pedro Geromel, convocado pelo técnico Tite para a disputa do Mundial na Rússia. "Renato sempre deixou claro que jogador tem de estar preparado. Com Geromel na seleção, Bressan entrou bem. Se tem grupo forte, o padrão é o mesmo. Ficamos felizes por mantermos essa média e espero que continuemos a ser a melhor defesa".

O lateral-direito também elogiou o zagueiro Kannemann. E brincou com os cortes que o argentino tem recebido na cabeça nas últimas partidas. "Ele está com mais pontos que o líder do campeonato, de tanto que se machucou. Se doa pelo Grêmio. Merecia também a chance na seleção do país dele. Se estivesse, iria dificultar um pouco para o Brasil", disse Léo Moura, aos risos.

Sobre o adversário desta quarta-feira, o experiente jogador gremista disse esperar um Palmeiras agressivo, mesmo na Arena Grêmio. "Pela grandeza do Palmeiras e pelo jeito que joga, não acredito que vai ser jogo fechado. Vai querer vencer fora de casa porque sabe da importância da vitória. Vai ser jogo bonito de ser ver", projetou o lateral-direito.

O provável Grêmio para encarar o Palmeiras tem: Marcelo Grohe; Léo Moura, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Lima, Luan e Everton; André.