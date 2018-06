Nadal vence mais uma e encara Schwartzman nas quartas em Roland Garros

Rafael Nadal fez mais uma vítima em Roland Garros nesta segunda-feira. O espanhol superou desta vez o jovem alemão Maximilian Marterer, de 22 anos, pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/6 (7/4). Nas quartas de final, o número 1 do mundo enfrentará o argentino Diego Schwartzman, que virou sobre o sul-africano Kevin Anderson.

Ainda sem perder sets no saibro de Paris, Nadal voltou a mostrar o domínio que já vinha exibindo nos jogos anteriores. Contra o 70º do ranking, o favorito só levou sustos no início do primeiro e do terceiro sets, quando saiu atrás no placar.

Na primeira parcial, o algoz do canadense Denis Shapovalov quebrou o saque do dono de dez títulos de Roland Garros logo no primeiro game. Mas a vantagem não durou muito. Nadal devolveu e empatou em 2/2. Com uma nova quebra na sequência, o favorito levou o primeiro set.

No segundo, foi Nadal quem começou na frente, quebrando logo no primeiro game. O favorito obteve nova quebra logo em seguida e terminou a parcial sem ter o seu serviço ameaçado. Com a ampla vantagem, o espanhol desacelerou no começo do terceiro set e Marterer tentou aproveitar a oportunidade.

O alemão obteve uma quebra no início da parcial e abriu 3/1. Novamente, o líder do ranking devolveu a quebra com rapidez. Na sequência, Nadal voltou a controlar a partida e até desperdiçou um break point, o que levou o duelo para o tie-break. O favorito foi, então, superior nos pontos mais importantes e confirmou a vitória após 2h30min.

Com o resultado, Nadal chegou a sua 900ª vitória no circuito profissional. Ele é o quinto colocado na lista dos que mais venceram jogos. O quarto é o argentino Guillermo Vilas, com 948. O primeiro colocado é o norte-americano Jimmy Connors, com 1.256. O suíço Roger Federer é o segundo, com 1.149, e o checo Ivan Lendl, com 1.068, é o terceiro.

Nas quartas de final, Nadal deve ter seu maior desafio na competição até agora. Seu adversário será o Diego Schwartzman, que chegará ao jogo na confiança da virada sobre Kevin Anderson por 3 sets a 2, após estar perdendo por 2 a 0. O argentino fechou o jogo com parciais de 1/6, 2/6, 7/5, 7/6 (7/0) e 6/2, em 3h15min.

No retrospecto direto, o espanhol lidera com folga. São cinco vitórias e nenhuma derrota. Dois destes triunfos foram conquistados nesta temporada. No Aberto da Austrália, o atual número 12 do mundo chegou a tirar um set do favorito. O novo confronto entre eles deve ser disputado na quarta-feira.