Nadal derrota alemão e avança às quartas de final de Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, se classificou nesta segunda-feira para as quartas de final de Roland Garros ao derrotar o jovem alemão Maximilian Marterer (70º) por 3-0, com parciais de 6-3, 6-2 e 7-6 (7-4).

Com o resultado, Nadal chegou a 37 sets vencidos de maneira consecutiva em Roland Garros, todos desde sua derrota para o sérvio Novak Djokovic nas quartas de final da edição de 2015.

Dez vezes campeão de Roland Garros, o espanhol, que completou 32 anos no domingo, se aproxima do recorde do sueco Björn Borg, com 41 sets vencidos de modo consecutivo entre 1979 e 1981.

Nadal enfrentará nas próxima fase o argentino Diego Schwartzman, que conseguiu uma virada espetacular contra o sul-africano Kevin Anderson e venceu por 3-2, com parciais de 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (7/0) e 6-2.

bur/iga/pm/fp