Nadal avança às quartas de final de Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, classificou-se nesta segunda-feira para as quartas de final de Roland Garros, ao derrotar o jovem alemão Maximilian Marterer (70º) por 3-0, com parciais de 6-3, 6-2 e 7-6 (7-4).

Com o resultado, Nadal chegou a 37 sets vencidos de maneira consecutiva em Roland Garros, todos desde sua derrota para o sérvio Novak Djokovic nas quartas de final da edição de 2015.

Dez vezes campeão de Roland Garros, o espanhol, que completou 32 anos no domingo, se aproxima do recorde do sueco Björn Borg, com 41 sets vencidos de modo consecutivo entre 1979 e 1981.

Nadal enfrentará nas próxima fase o argentino Diego Schwartzman, que conseguiu uma virada espetacular contra o sul-africano Kevin Anderson e venceu por 3-2, com parciais de 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (7/0) e 6-2.

Outro argentino a avançar às quartas de final foi Juan Martin del Potro, sexto tenista do mundo, que superou o americano John Isner (10º) em três sets idênticos, 6-4, 6-4, 6-4.

Por uma vaga nas semifinais, Del Potro enfrentará o croata Marin Cilic, número 4 do mundo, que precisou de cinco sets para eliminar o italiano Fabio Fognini (18º), 6-4, 6-1, 3-6, 6-7 (7/4), 6-3.

- Serena abandona -

Na chave feminina, a surpresa do dia foi o anúncio do abandono de Serena Williams nas oitavas de final de Roland Garros, minutos antes de entrar em quadra para enfrentar a russa Maria Sharapova.

A tenista de 36 anos, três vezes campeã de Roland Garros, afirmou que sofreu uma lesão no músculo do peito durante a vitória sobre a alemã Julia Goerges que e impede de sacar.

Serena Williams disputava em Paris seu primeiro Grand Slam desde o Aberto da Austrália de 2017.

Sharapova, que não tem nada com isso, se classificou para enfrentar nas quartas de final a espanhola Garbiñe Muguruza (3º).

Já a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 2 do mundo, foi surpreendida pela russa Darya Kasatkina (14º) em dois sets, 7-6 (7/5), 6-3, enquanto a primeira tenista do ranking, a romena Simona Halep, eliminou a belga Elise Mertens, 6-1, 6-2.

- Resultados desta segunda-feira em Roland Garros:

.Simples masculino (Oitavas de final):

Rafael Nadal (ESP/N.1) x Maximilian Marterer (ALE) 6-3, 6-2 e 7-6 (7-4)

Diego Schwartzman (ARG/N.11) x Kevin Anderson (RAS/N.6) 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (7/0), 6-2

Marin Cilic (CRO/N.4) x Fabio Fognini (ITA/N.18) 6-4, 6-1, 3-6, 6-7 (7/4), 6-3

Juan Martin del Potro (ARG/N.5) x John Isner (EUA/N.9) 6-4, 6-4, 6-4

.Simples feminino (Oitavas de final):

Simona Halep (ROM/N.1) x Elise Mertens (BEL/N.16) 6-2, 6-1

Garbiñe Muguruza (ESP/N.3) x Lesia Tsurenko (UCR) 2-0 e abandono

Maria Sharapova (RUS/N.28) x Serena Williams (EUA) (abandono)

Darya Kasatkina (RUS/N.14) x Caroline Wozniacki (DIN/N.2) 7-6 (7/5), 6-3

