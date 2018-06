Fora da Copa, Itália e Holanda empatam em 1 a 1

Itália e Holanda empataram nesta segunda-feira (4) por 1 a 1, no amistoso entre as duas seleções mais tradicionais a ficar de fora da Copa do Mundo de 2018.

Fechando seu calendário na atual temporada, a Azzurra recebeu a "Laranja Mecânica" no Allianz Stadium, em Turim, com um time modificado e sem Balotelli no comando do ataque.

Seu substituto, Belotti, chegou a marcar no primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 22 da segunda etapa, Simone Zaza, que entrara no lugar do atacante do Torino, aproveitou cruzamento de Chiesa e abriu o placar.

Zaza caíra em desgraça com a torcida italiana ao errar um pênalti contra a Alemanha na Eurocopa 2016, mas voltou a ter chances após a chegada de Roberto Mancini à Azzurra. "Estou contente com o gol, porque tinha uma lembrança um pouco triste da seleção", afirmou o atacante após o amistoso.

A Itália conseguiu segurar a vitória até os 43 do segundo tempo, quando Nathan Aké, de cabeça, deixou tudo igual. Em seus três primeiros jogos como técnico da Azzurra, Mancini conseguiu uma vitória (2 a 1 sobre a Arábia Saudita), uma derrota (3 a 1 para a França) e o empate contra a Holanda.

A seleção italiana só volta a campo agora em 7 de setembro, para sua estreia na Liga das Nações, contra a Polônia.