Fluminense enfrenta Paraná pelo Campeonato Brasileiro. Acompanhe

A sequência de partidas longe do Rio de Janeiro continua e tem a próxima parada marcada para Curitiba, local onde o Fluminense enfrenta o Paraná, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os paranaenses ocupam a última colocação e ainda não venceram na competição. Sabendo que isso não torna o confronto mais fácil, o Tricolor vai com tudo para que a fase negativa dos donos da casa dure ao menos mais uma rodada.

Tricolor quer permanecer entre os primeiros no Campeonato Brasileiro

Na nona posição na tabela de classificação, o Fluminense dará um salto para o segundo lugar em caso de vitória na noite desta segunda-feira, no estádio Durival Britto. A expectativa é de que a equipe permaneça entre os primeiros colocados até a pausa para a Copa do Mundo, que acontecerá após a 12ª rodada. Até lá, além do Paraná, o Time de Guerreiros vai enfrentar o Flamengo, em Brasília, o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e o Santos, fechando essa primeira parte do campeonato no Maracanã.