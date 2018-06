Ex-Ceará, volante Raul é anunciado como novo reforço do Vasco: 'É um sonho'

Em péssima fase na temporada, o Vasco decidiu revolucionar. Primeiro, foi a saída do técnico Zé Ricardo, após a derrota de sábado no clássico com o Botafogo. Agora, nesta segunda-feira, o clube anunciou a contratação do volante Raul, de 21 anos, vindo do Ceará. O jogador inclusive já foi apresentado oficialmente e celebrou a nova oportunidade.

"O Vasco é um clube que possui uma história enorme e estou muito feliz por estar aqui hoje. É verdade que outros clubes demonstraram interesse, mas não pensei duas vezes quando a proposta chegou. Toda a minha família é vascaína, minha mãe, meu pai, meu irmão, então estou realizando um sonho meu e deles também. É um desafio grande, mas confio no meu potencial e vou dar o meu melhor", garantiu.

Raul foi revelado pelo próprio Ceará, onde se destacou na conquista do Estadual deste ano. O jogador tinha contrato com o clube até o fim do mês passado, foi procurado para renovar, mas não aceitou a proposta, o que lhe rendeu críticas da diretoria.

Justamente por causa desta controvérsia, logo após a decisão do Campeonato Cearense, Raul foi afastado e sequer estreou neste Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, já realizou seu primeiro treino no Vasco nesta segunda-feira e se disse pronto para estrear.

"Sou um jogador de boa marcação, que possui um bom passe e ajuda bastante na saída de bola. Posso jogar de primeiro ou segundo volante. Vou procurar o meu espaço, mas sempre respeitando os companheiros. Fui muito bem recebido. O grupo é muito bom e possui grandes jogadores. Apesar de não ter jogado ainda nesse ano (no Brasileiro), vinha me preparando e me sinto bem. Estou à disposição da comissão técnica. Futebol é oportunidade e na hora que ela aparece, precisamos aproveitar", considerou.

Em crise, o Vasco venceu apenas uma das últimas cinco partidas no Campeonato Brasileiro e está na 13.ª colocação, com 11 pontos. Nesta quarta, a equipe visita o Cruzeiro e terá o ex-atacante Valdir Bigode como técnico interino.