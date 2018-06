Alemanha confirma presença de Manuel Neuer na Copa do Mundo

Manuel Neuer será o goleiro titular da Alemanha na Copa do Mundo da Rússia, depois de superar uma lesão que o deixou afastado dos gramados por oito meses, anunciou nesta segunda-feira o técnico Joachim Löw ao divulgar a lista de convocados para o Mundial.

O goleiro do Bayern de Munique, de 32 anos, disputou no sábado o amistoso em que a Alemanha foi derrotada pela Áustria por 2-1 e teve uma boa atuação. Esta foi sua primeira partida desde setembro, quando sofreu uma fratura no pé esquerdo.

Entre os quatro jogadores cortados por Löw da pré-lista de 27 jogadores a surpresa foi Leroy Sané, atacante do Manchester City, que fez uma ótima temporada no clube inglês.

-- Lista da Alemanha para o Mundial:

- Goleiros:

1 Neuer, Manuel (Bayern de Munique)

22 Ter Stegen, Marc-André (Barcelona)

12 Trapp, Kevin (Paris St. Germain)

- Jogadores de Defesa:

2 Plattenhardt, Marvin (Hertha Berlim)

3 Hector, Jonas (Colonia)

4 Ginter, Matthias (Borussia Mönchengladbach)

5 Hummels, Mats (Bayern de Munique)

15 Süle, Niklas (Bayern de Munique)

16 Rüdiger, Antonio (FC Chelsea)

17 Boateng, Jerome (Bayern de Munique)

18 Kimmich, Joshua (Bayern de Munique)

- Jogadores de meio de campo e ataque:

6 Khedira, Sami (Juventus)

7 Draxler, Julian (Paris St. Germain)

8 Kroos, Toni (Real Madrid)

10 Özil, Mesut (Arsenal)

13 Müller, Thomas (Bayern de Munique)

19 Rudy, Sebastian (Bayern de Munique)

20 Brandt, Julian (Bayer Leverkusen)

21 Gündogan, Ilkay (Manchester City)

14 Goretzka, Leon (Schalke 04)

11 Reus, Marco (Borussia Dortmund)

9 Werner, Timo (RB Leipzig)

23 Gomez, Mario (VfB Stuttgart)

