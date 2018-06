Zverev e Thiem vencem e se enfrentam nas quartas de Roland Garros

O alemão Alexander Zverev e o austríaco Dominic Thiem, dois candidatos ao título em Roland Garros, se classificaram neste domingo às oitavas de final do Grand Slam parisiense.

Zverev, terceiro tenista do mundo e segundo cabeça de chave do torneio na ausência do suíço Roger Federer (2º), voltou a se ver contra as cordas em Paris, desta vez diante de Karen Khachanov, 38º del mundo, mas conseguiu vencer o russo em cinco sets, 4-6, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3 e 6-3.

Já Thiem teve vida bem mais tranquila. O austríaco, número 8 do mundo e único tenista e derrotar Rafael Nadal no saibro nas últimas duas temporadas, eliminou o japonês Kei Nishikori (21º), parciais de 6-2, 6-0, 5-7 e 6-4.

Zverev, 21 anos, e Thiem, 24, se enfrentam nas quartas de final, num duelo de dois tenistas que prometem brigar pelo topo do ranking nos próximos anos.

- Resultados deste domingo em Roland Garros:

.Simples masculino (Oitavas de final):

Dominic Thiem (AUT/N.7) x Kei Nishikori (JPN/N.19) 6-2, 6-0, 5-7, 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Karen Khachanov (RUS) 4-6, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 6-3

