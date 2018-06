Zverev e Thiem vencem e se enfrentam nas quartas de Roland Garros

O alemão Alexander Zverev e o austríaco Dominic Thiem, dois candidatos ao título em Roland Garros, se classificaram neste domingo às oitavas de final do Grand Slam parisiense.

Zverev, terceiro tenista do mundo e segundo cabeça de chave do torneio na ausência do suíço Roger Federer (2º), voltou a se ver contra as cordas em Paris, desta vez diante de Karen Khachanov, 38º del mundo, mas conseguiu vencer o russo em cinco sets, 4-6, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3 e 6-3.

Já Thiem teve vida bem mais tranquila. O austríaco, número 8 do mundo e único tenista e derrotar Rafael Nadal no saibro nas últimas duas temporadas, eliminou o japonês Kei Nishikori (21º), parciais de 6-2, 6-0, 5-7 e 6-4.

Zverev, 21 anos, e Thiem, 24, se enfrentam nas quartas de final, num duelo de dois tenistas que prometem brigar pelo topo do ranking nos próximos anos.

Quem também avançou às quartas de final em Roland Garros foi o sérvio Novak Djokovic (22º), que derrotou em três sets, 6-3, 6-4, 6-2 o espanhol Fernando Verdasco (35º).

Djokovic, ex-número 1 do mundo e campeão em Roland Garros em 2016, mas que tenta recuperar o melhor nível após cirurgia no cotovelo realizada no início do ano, enfrentará por uma vaga nas semifinais o italiano Marco Cecchinato (72º), que surpreeendeu ao eliminar o belga David Goffin (9º).

- Resultados deste domingo em Roland Garros:

.Simples masculino (Oitavas de final):

Marco Cecchinato (ITA) x David Goffin (BEL/N.8) 7-5, 4-6, 6-0, 6-3

Novak Djokovic (SRV/N.20) x Fernando Verdasco (ESP/N.30) 6-3, 6-4, 6-2

Dominic Thiem (AUT/N.7) x Kei Nishikori (JPN/N.19) 6-2, 6-0, 5-7, 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Karen Khachanov (RUS) 4-6, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 6-3

.Simples feminino (Oitavas de final):

Yulia Putintseva (CAZ) x Barbora Strýcová (RTC/N.26) 6-4, 6-3

Madison Keys (EUA/N.13) x Mihaela Buzarnescu (ROU/N.31) 6-1, 6-4

Sloane Stephens (EUA/N.10) x Anett Kontaveit (EST/N.25) 6-2, 6-0

dr/pm/am