Zagueiro francês Samuel Umtiti renova com Barcelona até 2023

O zagueiro francês Samuel Umtiti, que tinha multa rescisória 'acessível' e era cobiçado por gigantes do futebol europeu, renovou o contrato com o Barcelona até 2023, anunciou neste domingo o clube catalão, que garante assim a permanência de um de seus pilares defensivos.

"O FC Barcelona e o jogador Samuel Umtiti chegaram a um acordo para a renovação do contrato que une ambas as partes para as próximas cinco temporada, até 2022-2023", escreveu o Barça em comunicado.

Umtiti, 24 anos, comprado pelo Barcelona em 2016 junto ao Lyon por 25 milhões de euros, disputará a Copa do Mundo da Rússia pela seleção francesa como titular.

O zagueiro, que teve ótimas atuações nas últimas duas temporadas ao lado de Gerard Piqué na zaga do Barça, vinha se valorizando no mercado e sua multa rescisória de 'apenas' 60 milhões de euros era um convite para a cobiça dos outros grandes clubes europeus.

Vale lembrar que na última temporada o zagueiro holandês Virgil Van Djik custou 84 milhões de euros ao Liverpool, enquanto o Manchester City pagou 70 milhões de euros para contratar o francês Aymeric Laporte.

O valor da nova multa rescisória de Umtiti não foi revelada pelo Barcelona.

bur/am