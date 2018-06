Segundo rival do Brasil na Copa, Costa Rica bate Irlanda do Norte por 3 a 0

Segunda adversária da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, em jogo marcado para o próximo dia 22, em São Petersburgo, a Costa Rica se despediu de seus torcedores de forma bastante positiva neste domingo. A equipe nacional superou a Irlanda do Norte por 3 a 0, em San José, antes de viajar para a Europa, onde finalizará a sua preparação para o Mundial.

Johan Venegas abriu o placar para os costarriquenhos aos 30 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça. Na etapa final, Joel Campbell ampliou para 2 a 0 já no minuto inicial e depois Francisco Calvo decretou o 3 a 0 sobre os irlandeses.

Mais de 35 mil pessoas marcaram presença no palco do confronto, no qual a Costa Rica voltou a orgulhar os seus torcedores, que em 2014 viram a seleção do país surpreender ao avançar às quartas de final da Copa do Mundo realizada no Brasil.

O amistoso deste domingo em San José também ficou marcado por uma homenagem feita ao goleiro Keylor Navas, que no último dia 26 de maio ajudou o Real Madrid a conquistar o título da Liga dos Campeões na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, em Kiev, na Ucrânia.

O jogador atuou por apenas 30 minutos para que pudesse ser homenageado pelos torcedores. A partida foi paralisada em seu 13º minuto, quando Navas foi aplaudido pelos costarriquenhos em alusão ao fato de que o Real acabou de conquistar o seu 13º título europeu.

A seleção costarriquenha vai viajar nesta segunda-feira para a Europa, onde disputará amistosos contra Inglaterra e Bélgica, respectivamente nos dias 7 e 11 de junho, antes de seguir para a Rússia. A estreia da Costa Rica no Mundial será no dia 17, contra a Sérvia, em Samara, pelo Grupo E da competição, na qual depois terá pela frente o Brasil e a Suíça.

Superada com facilidade neste domingo, a Irlanda do Norte não conseguiu conquistar classificação para a Copa do Mundo nas últimas Eliminatórias Europeias.