Invicto no Maracanã, Flamengo recebe o Corinthians para seguir na liderança

Buscando a sexta vitória no Campeonato Brasileiro e a manutenção da liderança da competição nacional, o Flamengo irá enfrentar o Corinthians neste domingo (3), às 16h, no Maracanã. O Rubro-Negro está na primeira colocação com 17 pontos conquistados até o momento.

Durante a preparação para o confronto contra a equipe paulista, Diego falou projetou o confronto que irá acontecer no Maracanã e também exaltou a força da Nação, que mais uma vez promete dar show nas arquibancadas.

“O fato do Corinthians ser o atual campeão Brasileiro faz com que o jogo seja muito difícil. Sem dúvidas é um confronto bom de se jogar. Estaremos preparados, o Maracanã terá ótimo número de torcedores mais uma vez e faremos o que deve ser feito em busca de mais uma vitória em casa", comentou o camisa 10.

Na história do Campeonato Brasileiro, as duas equipes já se enfrentaram em 33 oportunidades no Rio de Janeiro e o retrospecto é favorável ao Flamengo. São 15 vitórias, oito empates e dez derrotas.

Diante da equipe paulista, o Flamengo irá defender a invencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro. Até o momento foram quatro partidas, com três vitórias e um empate. O Flamengo também tem o melhor ataque da competição com 15 gols marcados.