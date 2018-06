Flamengo vence o Corinthians no Maracanã

Com quase 50 mil torcedores presentes, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, gol de Felipe Vizeu, e disparou na liderança do Brasileirão 2018. Agora, o time encara o Fluminense, na próxima quinta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília.

Primeiro tempo intenso, mas sem gols

O Flamengo começou bem a partida, impondo um ritmo forte e empurrando o Corinthians para o campo de defesa. A linha de quatro formada por Everton Ribeiro, Diego, Lucas Paquetá e Vinicius Junior mostrou mais uma vez que o entrosamento desejado chegou. E foi por ela, envolvendo e tendo paciência, que a equipe rubro-negra teve as oportunidades nos primeiros 45 minutos.

Em determinado momento, os comandados de Mauricio Barbieri atingiram 87% de posse de bola, fazendo bom proveito dela. Logo aos 8 minutos, em cobrança de falta pelo lado esquerdo, a bola tirou tinta do gol adversário. Vinicius Junior aos 10 também chegou com perigo e aos 19 foi a vez de Leo Duarte tentar de cabeça após cobrança de escanteio.

Felipe Vizeu marcou o gol da vitória

A pressão foi intensa por pelo menos 25 minutos. Depois, com jogo mais cadenciado, o Flamengo seguiu produzindo como em oportunidade de Henrique Dourado, girando dentro da área para bater aos 35 minutos. Na jogada que gerou escanteio, Vinicius Junior ameaçou logo em seguida.

Antes do intervalo, Diego chegou com muito perigo em voleio escorado pela defesa paulista. Nas poucas oportunidades do adversário, Diego Alves, seguro, resolveu o problema para o Flamengo.

Intensidade premiada com gol

Mesmo um pouco mais na defensiva nos primeiros cinco minutos do segundo tempo, o Flamengo mostrou que teria intensidade. E teve. Do início ao fim. Após essa falta de domínio inicial, a equipe reposicionou a marcação e retomou o controle do jogo.

A primeira grande chance veio aos 14 minutos pelo lado esquerdo. Após boa troca de passes, Renê encontrou Diego dentro da área e o camisa 10 cabeceou com muito perigo. Oportunidade para a equipe se incendiar dentro de campo.

O Flamengo cresceu, buscou alugar o campo de defesa do Corinthians e conseguiu. Barbieri promoveu a entrada de Felipe Vizeu na vaga de Dourado. A equipe persistia, lutava por cada espaço, mas não encontrava o gol. O adversário se fechou atrás sem a menor cerimônia.

E foi no coração, no embalo da Maior Torcida do Mundo, que os três pontos chegaram. Em grande trama do ataque, a bola sobrou pra Lucas Paquetá concluir com maestria. Walter pegou no ângulo, mas na volta Vizeu conferiu e mandou pro fundo do gol. Tudo isso aos 34 minutos.

Dali por diante, o Rubro-Negro segurou o resultado, mas sempre no campo de ataque. Grande triunfo que deixa a equipe líder isolada do Brasileirão, com quatro pontos de diferença para o São Paulo, vice-líder.

Com site oficial do Flamengo